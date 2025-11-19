Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilmediği bildirildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 19.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:58
