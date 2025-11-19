Habertürk
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201 | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!

        Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek Ailesi'nden anne, baba ve 2 çocuk zehirlenerek hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında toplam 11 kişi gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 4 kişinin tutuklanmasının ardından bugün gözaltında bulunan otel sahibi ve ilaç firması sahibinin de aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Dün çıkan Adli Tıp raporu, Böcek ailesinin ölümüne neden olabilecek "kimyasal madde zehirlenmesi" ihtimalini birinci sıraya koydu. İlaçlama şirketinin sahibinin oğlu ile otel sahibinin suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın, ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığının rapora yansıdığı öğrenildi

        Giriş: 19.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:53
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Almanya'nın Hamburg şehrinden İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otele yerleştikten sonra zehirlenip hayatlarını kaybeden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki kardeşi Masal Böcek, 27 yaşındaki anneleri Çiğdem Böcek ve babaları Servet Böcek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Soruşturma kapsamında, 2 resepsiyonist ve oteldeki odayı ilaçlayan şirketin sahibinin gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        7 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Genişletilen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı ön otopsi raporu beklendi. Raporun ortaya çıkmasının ardından gözaltında bulunan otel sahibi, çalışanları, ilaç firmasının sahibi ile oğlu ve çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi.

        ADLİ TIP: GIDA ZEHİRLENMESİ DÜŞÜK İHTİMAL

        Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Ön Raporu dün açıklandı. Anne ve iki çocuğun otopsi örneklerinde toksik madde tespit edilmedi. Ancak aynı otelde iki kişinin daha benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılması sonrası Adli Tıp, "kimyasal madde zehirlenmesi" ihtimalini birinci sıraya koydu. Kesin ölüm sebebi patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemelerin tamamlanmasıyla belirlenecek.

        201 NO'LU ODADA "HAVALANDIRMA YOK"

        Raporda, Olay Yeri İnceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre; ailenin kaldığı 201 numaralı odanın, ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikâyetlerle hastanede tedavi gördükleri ifade edilmişti.

        SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlama firmasının sahibinin oğlu S.K.’nın 1 adet "Taksirle Yaralama", 1 adet "Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 adet "Hayvanı Tehlike Yaratacak Şekilde Serbest Bırakma" suçundan toplam 3 kaydı olduğu ortaya çıktı. Taksirle yaralamanın trafik kazasına ilişkin bir suç olduğu öğrenildi.

        Otel sahibi H.O.’nun ise 1 adet "Kasten Yaralama", 1 adet "Karşılıksız Yararlanmadan Yararlanma" suçundan toplam 2 kaydı bulunduğu belirlendi. İlaçlamayı yapan D.C.’nin ise suç kaydı çıkmadı.

        #böcek ailesi
        #Son dakika haberler
