Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho ve Leroy Sane sözleri!

"SANE FUTBOLU UNUTMADI"

Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı.