Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho ve Leroy Sane sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho ve Leroy Sane sözleri!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada Alman basınına konuştu. İstanbul'a geliş sürecinden takımın yükselişine, taraftarlardan Galatasaray'daki Leroy Sane'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınından Bild'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun o sözleri...

        3

        ALIŞMA SÜRECİ...

        Başlangıç dönemi yeni bir kulüpte her zaman yoğun geçer. Sadece birkaç gün içinde tüm personeli, tüm oyuncuları ve günlük ritmi anlamanız gerekir. İstanbul trafiği bile bir alışma sürecidir.

        4

        "SEÇİM SONRASI GÖRÜŞMELER OLUMLUYDU"

        Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti.

        5

        "İLK 5 HAFTA TESİSLERDE KALDIM"

        İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo... Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı.

        6

        "MOURINHO'YA SAYGIM VAR AMA..."

        Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim.

        7

        "TARAFTARLAR BAŞARIYA AÇ"

        Taraftarların başarıya aç olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sokakta insanlar bana yaklaşıp ‘Tekrar şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz’ diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum.

        8

        "SANE FUTBOLU UNUTMADI"

        Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!