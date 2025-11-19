Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho ve Leroy Sane sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada Alman basınına konuştu. İstanbul'a geliş sürecinden takımın yükselişine, taraftarlardan Galatasaray'daki Leroy Sane'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınından Bild'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun o sözleri...
ALIŞMA SÜRECİ...
Başlangıç dönemi yeni bir kulüpte her zaman yoğun geçer. Sadece birkaç gün içinde tüm personeli, tüm oyuncuları ve günlük ritmi anlamanız gerekir. İstanbul trafiği bile bir alışma sürecidir.
"SEÇİM SONRASI GÖRÜŞMELER OLUMLUYDU"
Genelde başkanlık seçimleri, özellikle bir mağlubiyetten sonra, teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim. Yeni başkanın seçilmesi çok hızlı gerçekleşti. Seçim sonrası yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti.
"İLK 5 HAFTA TESİSLERDE KALDIM"
İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo... Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk. İstanbul trafiği nedeniyle eve gidip gelmek neredeyse mümkün olmadığından tesislerde kalmak daha mantıklıydı.
"MOURINHO'YA SAYGIM VAR AMA..."
Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim.
"TARAFTARLAR BAŞARIYA AÇ"
Taraftarların başarıya aç olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sokakta insanlar bana yaklaşıp ‘Tekrar şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz’ diyorlar. Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum.
"SANE FUTBOLU UNUTMADI"
Ben öncelikle bizim takımımıza bakıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ama benim izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi oynadığı yönünde. Bu yüzden milli takıma geri dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te az oynadığı için futbol oynamayı unutmadı. Benim için takım her şeydir. Sane çok kaliteli bir oyuncu ama başarı sadece yıldızlardan gelmez. Bayern Münih döneminde Sane inişli çıkışlı dönemler yaşadı; burada çok daha istikrarlı.