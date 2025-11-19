Goldman Sachs altın fiyatı tahminini açıkladı

ABD'li finans devi Goldman Sachs, altın fiyatının 2026 sonuna kadar ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü. Bu hedef mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 20’lik yükselişe işaret ediyor. Bankanın son yayımladığı değerlendirmede, son haftalardaki geri çekilmenin “geçici bir sarsıntı” olduğu ve yapısal talep dinamiklerinin güçlü kaldığı vurgulandı.

Banka, bu yıl yaşanan mevcut rallinin iki temel dayanağının değişmediğini düşünüyor: 2022’den bu yana dolar cinsi varlıklardaki payı azaltma motivasyonuyla altın alan merkez bankaları ve emeklilik fonları dahil olmak üzere özel yatırımcılar.

EKİMDE REKOR KIRMIŞTI

Altın 30 Ekim’de 4.336 dolar/ons ile rekor kırdı. Bugün itibarıyla zirveden yaklaşık yüzde 5.4 düşerek 4.098 dolara gerilemiş durumda.

Piyasada Aralık’ta Fed’den yeni bir faiz indirimi olasılığının yüzde 50’nin altına gerilemesi, doları desteklerken altına talebi düşürdü.

Buna karşın Goldman Sachs, altındaki son düşüşü bir boğa piyasası içinde “ara düzeltme” olarak görüyor. Bankanın tahminine paralel şekilde UBS de geçen hafta yayımladığı raporda altının 2026–2027 döneminde 5.000 dolara ulaşabileceğini bildirdi.