        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden fotoğraf... Böcek Ailesi mezarlıkta buluştu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!

        İstanbul'un Fatih ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve eşi ile 2 çocuğunun ardından hayatını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Almanya'dan, Türkiye'ye tatile gelip can veren Böcek Ailesi mezarlıkta buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:39
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        EN SON BABA VEFAT ETMİŞTİ

        AA'daki habere göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

        İKİ TURİST DAHA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

        Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

        OTEL MÜHÜRLENDİ

        Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

        11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

        Diğer 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BULUŞTU

        Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan baba Servet Böcek'in cenazesi, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        İLÇE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

        Öğle vakti kılınan namazın ardından Böcek'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

        KADİR'İN YAŞ GÜNÜ KUTLANACAKTI

        Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere, evlatları ve torunlarının artık sadece duvardaki resimlerde kalacağını söyledi.

        Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, gazetecilere açıklamada bulundu.
        Ölümlerin sebebiyle ilgili her şeyin varsayım üzerinden gittiğini savunan Böcek, "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz yani? Olmamalı. Gerçekten çok yazık. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet için sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlu kimse cezasını çeksin, hiç güneş yüzü görmesin" dedi.

        Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, sorumluların cezalarını çekmesini istediğini dile getirdi.

        Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, torunu Kadir'in, 6. yaş gününü kutlamaya hazırlandığını söyledi.
        Türkiye'deki herkesin bu konunun aydınlatılması için elinden geleni yaptığını gördüklerini aktaran Çelik, "Yarın torunum Kadir Muhammet'in doğum günüydü. Bu ölümler olmasaydı 6. yaş gününü kutlayacaktık. Ailece pasta yiyeceklerdi. Ama olmadı işte. Isparta ve Afyonkarahisar'daki iki ailenin ocağına ateş düştü. İçimiz yanıyor" ifadesini kullandı.

