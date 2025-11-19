Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 'Modern sanat'ın en pahalısı... Klimt'in tablosu rekor kırdı!

        Klimt’in 'Elisabeth Lederer portresi' rekor fiyata satıldı

        Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in 'Elisabeth Lederer' portresi, 236.4 milyon dolara satılarak modern sanat kategorisinde açık artırma rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in 'Elisabeth Lederer' portresi adlı eseri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 236.4 milyon dolara alıcı buldu.

        AA'nın The Guardian'dan aktardığı haberine göre, 1914-1916 yıllarında yapılan yaklaşık 1.8 metre uzunluğundaki tablo, Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa sunuldu.

        Lederer'in Çin işi bir kaftan içinde resmedildiği tablo için yapılan müzayede 20 dakikada tamamlandı.

        MODERN SANAT REKORU KIRDI

        Klimt'in 'Elisabeth Lederer' portresi için nihai teklif 236.4 milyon dolar oldu. Böylelikle tablo, modern sanat kategorisinde açık artırmada satılan en pahalı eser ünvanını aldı.

        REKLAM

        Öte yandan, Sotheby's Müzayede Evi, eseri satın alan kişinin kimliğini açıklamadı.

        Nazi döneminde yağmalandıktan sonra İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bir yangında yok olmanın eşiğinden dönen tablo, 1948'de Lederer'in kardeşi Erich Lederer'e iade edilmişti.

        Tablo, 1985'te Estee Lauder ailesinin varisi Leonard A. Lauder tarafından satın alınmıştı.

        Lauder'in haziran ayında 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tablo tekrar satışa çıkarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gustav klimt
        #Elisabeth Lederer portresi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!