        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 19 Kasım 2025 - 16:56 Güncelleme: 19 Kasım 2025 - 17:04

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörden kurtulmanın vakti geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak siyaset üstü bir zeminde ele aldığımız bu süreci suhuletle menziline ulaştırmak istiyoruz. Komisyonun en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bunun sorumluluğu milletvekillerinin üzerinde. Önümüze gelen konularda çözüm odaklı bir yaklaşım içinde olacağız

        * New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani: Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulayacağım

        * Goldman Sachs, son bir aydaki düşüşe rağmen altında yükseliş trendinin süreceğini ve ons fiyatının 2026'da 4.900 dolara ulaşacağını öngördü

        * İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımımız'ın performansı, İspanya ve İtalya basınında övüldü

        * "Şarkıcılık kutsal bir meslek mi?" sorusuna yanıt veren Teoman: Altı üstü şarkıcıyız, neresi kutsal olacak

        * Cambridge Üniversitesi yılın kelimesini "parasocial" (parasosyal) olarak seçti

