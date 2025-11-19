Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni

Evli çiftler, sosyal medyada “beğeni” yaparken iki kez düşünmek zorunda kalacak. Kayseri 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı onayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarına beğeni göndermesini güven sarsıcı durum kabul etti.

Kayseri’de yaşayan H.B. ile S.B karşılıklı boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü Kayseri 5. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Boşanma davası açan H.B. dava dilekçesinde; eşinin kendisini aşağıladığını, harçlık vermediğini, sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarına beğeni gönderdiğini, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını belirtti. H.B. açtığı boşanma davasında kusurlu olan eşinden 5 bin TL yoksulluk nafakası ve 500 bin TL de tazminat talep etti.

Davalı eş S.B. de boşanmak istediğini belirterek karısı H.B.'nin babasına hakaret ettiğini, eşinin aşırı kıskanç olduğunu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara hakaret sayılacak yorum yaptığını iddia etti.

Kayseri 5. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğu gerekçesiyle her iki davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, tarafların boşanmalarına, kadın lehine aylık 500 TL tedbir nafakasına, az kusurlu, geliri olmayan ve boşanmakla yoksulluğa düşecek kadın lehine aylık 750 TL yoksulluk nafakasına, ayrıca kadın lehine yasal faiziyle birlikte 40 bin TL maddî ve 40 bin TL manevî tazminata, ağır kusurlu olduğundan erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.