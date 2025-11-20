Habertürk
        Büyükçekmece'de makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu

        İstanbul Büyükçekmece'de makas atan pikabın otomobile çarpması sonucu anne, baba ile 6 aylık bebekleri yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz bebek yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; annesinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen pikabın sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 01:57 Güncelleme: 20.11.2025 - 01:57
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Büyükçekmece ilçesi D-100 karayolu Mimarsinan Mahallesi mevkisinde dün, makas atarak ilerlediği iddia edilen E.T.S. (24) idaresindeki pikap, Yasin Gökhan Erik'in (42) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

        1'İ BEBEK 3 KİŞİ YARALANDI

        Kazada, otomobilde bulunan baba Yasin Gökhan E, anne Merve Öztürk E. ile 6 aylık bebekleri Kaan E. yaralandı.

        Baba ile bebek, sağlık ekiplerince Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil içinde sıkışan anne Merve Öztürk E. ise bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        TALİHSİZ BEBEK KURTARILAMADI, ANNENİN DURUMU AĞIR

        AA'nın haberine göre; hastanede tedavi altına alınan bebek yapılan müdahaleye karşın bugün hayatını kaybetti. Anne Merve Öztürk E'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan pikap sürücüsü E.T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        #Büyükçekmece
