Büyükçekmece'de makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu İstanbul Büyükçekmece'de makas atan pikabın otomobile çarpması sonucu anne, baba ile 6 aylık bebekleri yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz bebek yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; annesinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen pikabın sürücüsü tutuklandı

