Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır | Son dakika haberleri

        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır

        İstanbul Valiliği'nde 'Gıda güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıda gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla 8 karar alınırken Vali Gül, "2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:38 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve halk sağlığını korumaya yönelik uygulanacak tedbirlerin görüşüldüğü Gıda Güvenliği Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği Lale Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen gıda denetimleri, alınan önlemler, mevcut uygulamalar ve yeni kararlar değerlendirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Gözen, Cengiz Karabulut ve Dr. M. H. Nail Anlar'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile başkan vekilleri, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri, gıda mühendisliği alanında uzman akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        REKLAM

        'GIDA KONUSUNDA TOLERANSIMIZ SIFIR'

        Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmelerine dikkat çekerek, “Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Alanda olabildiğince denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin eğitimi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Sadece güvenlik derken asayiş alanını kastetmiyoruz. Sağlık ve gıda güvenliği de bu alana dahil. Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz. Başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere denetimlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorumö ifadelerini kullandı.

        Vali Gül toplantıda ayrıca vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı, işletmelerde karekod uygulamasını kullanarak, bulundukları işletmenin gıda ekipleri tarafından en son ne zaman denetlendiğine dair bilgilere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

        TOPLANTIDA 8 KARAR ALINDI

        Toplantıda gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla 8 karar alındı. Bu karalara göre, İstanbul'da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak. Gıda satışı yapan işletmelerden istenen 'satılan numunelerin 72 saat korunması' şartı titizlikle uygulanacak. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek. İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilirken ilaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacak. Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacak.

        2025 DENETİM RAPORU AÇIKLANDI

        Toplantıda ayrıca İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılan denetimler açıklandı. 11 aylık dönemde 135 bin 778 gıda işletmesine 196 bin 504 denetim yapıldığı açıklanırken uygunsuzluklar tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 lira ceza yazıldığı aktarıldı. Ayrıca 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 237 işletmenin ise faaliyetten menedildiği aktarıldı. İşletmelerden 6 bin 745 numune alınarak incelendiği de belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"