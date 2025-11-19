George Gardi, dev transferlerin perde arkasını anlattı!

TÜRK TRANSFER PİYASASI İÇİN AÇIKLAMA

"Son bir veya iki yaz döneminde gelen oyuncu kalitesi daha önce hiç görülmemiş seviyede. Yani evet, ligin seviyesi yükseliyor. Transfer kalitesi yükseliyor. Umarım bu gelişme böyle devam eder. Maaş önemli bir etken ama tek faktör değil. Artık yıldız oyuncular Galatasaray’ı kariyerlerinde gerçek bir seçenek olarak görüyor. Sadece para nedeniyle değil, Avrupa’da rekabet edilebilir olunması nedeniyle. Şampiyonlar Ligi’ndeki sonuçlara bakıyorsunuz ve bu oyuncuların sadece kariyerlerinin sonunda değil, en zirvelerindeyken gelmesine kapı açıyor. Artık 26, 27, 28 yaşındaki oyuncular geliyor; eskiden daha çok 30 yaş üstü gelirdi. Bu gelişim çok önemli. Ayrıca taraftarların tutkusu ve sevgisi Avrupa’da ve dünyada benzersiz. Bunun yanında Türkiye’de transfer piyasası değişti. Takımlar 20, 30, 40 milyon euro bonservis ödeyebiliyor. Genç oyuncular diğer Avrupa kulüplerinin takip ettiği yüksek bedellerle transfer ediliyor. Bu durumları gelecekte daha sık göreceğimizi düşünüyorum."