Böcek ailesinin ölümüyle ilgili 4 kişiye tutuklama kararı verildi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada mahkeme, dört kişi hakkında tutuklama, üç kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Buna göre M.M.U.D.C. (otel çalışanı), Z.K. (ilaçlama şirketi sahibi), S.K. (ilaçlama şirketi sahibinin oğlu ve çalışanı) ile D.C. (ilaçlamayı yapan şirket çalışanı) tutuklanırken; H.O. (otel sahibi) hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi, R.B. (otel çalışanı) hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme yükümlülüğü uygulanmasına, M.K. (simitçinin) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi

İLAÇLAMA ŞİRKETİNİN İZNİ YOK

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım 2025 günü DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C.’nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı ifade edildi. Yine aynı yazıda ilaçlama işleminin S.K. sorumluluğunda D.C. tarafından yapıldığı, Z.K’nın ise ilaçlama şirketinin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu D.C., S.K., Z.K isimli şahısların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri ifade edildi.

REKLAM SERTİFİKASI OLMAYAN ŞİRKETE İLAÇLAMA YAPTIRILDI Sevk yazısında, Harbour Suites Old City isimli otelin sahibinin H.O. olduğu belirtilerek, R.B ve M.M.U.D.C’nin yarı zamanlı olarak ihtiyaç durumunda Harbour Suites Old City isimli otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, H.O.’nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS şirketine ilaçlama işlemi yaparken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtildi. OTELDE KİLİTLİ KALMIŞLAR Resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C’nin tanık olarak alınan ifadesinde 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık şüpheli olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi. Ayrıca, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği, kamera görüntülerinde vefat eden Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların da kapıyı kırmak için yardım ettikleri anlatıldı. Bu esnada M.M.U.D.C’nin gelip kapıyı açtığı vurgulandı.