İspanya ve İtalya basınından A Milli Takım ve Altay Bayındır'a övgü!

AS: TÜRKİYE'YE KARŞI ALINAN BERABERLİK CAN ACITIYOR

İspanyol AS Gazetesi, "Gösterişsiz Mutluluk" manşetini attığı haberinde, "Türkiye’ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor, ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor. Artık açıkça görülüyor ki 2026 Dünya Kupası için İspanya en güçlü adaylardan biri. De la Fuente’nin elinde Meksika, Kanada ve ABD’de büyük işler yapabilecek bir kadro var." yorumunu yaptı.