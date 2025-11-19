İstanbul açıklarında tankerde zehirlenme: 1 ölü, 2 yaralı
ZEHİRLENME İHBARI 17.30’DA ALINDI
Olay, saat 17.30 civarında bildirilirken, tankerde zehirlenme yaşandığı bilgisi yetkililere ulaştı.
TÜM EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri bölgeye gönderildi.
SIZINTI SOĞUTMA TANKINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR
İlk tespitlere göre olayın, tankerin soğutma tankında meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ
Olayda bir mürettebat yaşamını yitirdi. Zehirlendiği belirlenen iki mürettebat gözetim altına alındı.
MÜRETTEBATIN TAMAMI RUS VATANDAŞI
Gemideki 13 kişilik mürettebatın tamamının Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gemide bulunan diğer 10 mürettebat ile yaralı iki kişinin tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
VALİLİK OLAYI DOĞRULADI
İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak olayı doğruladı ve şu bilgileri paylaştı: “19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre tankerin soğutma tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Gemideki diğer 10 mürettebat ve yaralı 2 kişinin tahliye çalışmaları devam etmektedir.”
