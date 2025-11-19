İstanbul açıklarında tankerde zehirlenme: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul açıklarında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde seyreden Panama bayraklı Swanlake adlı tankerde bugün saat 17.30 sıralarında zehirlenme olayı meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir mürettebat yaşamını yitirdi, iki mürettebat zehirlendi; tahliye ve müdahale çalışmaları sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgiye göre ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

ZEHİRLENME İHBARI 17.30’DA ALINDI

Olay, saat 17.30 civarında bildirilirken, tankerde zehirlenme yaşandığı bilgisi yetkililere ulaştı.

TÜM EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri bölgeye gönderildi.

SIZINTI SOĞUTMA TANKINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

İlk tespitlere göre olayın, tankerin soğutma tankında meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Olayda bir mürettebat yaşamını yitirdi. Zehirlendiği belirlenen iki mürettebat gözetim altına alındı.

MÜRETTEBATIN TAMAMI RUS VATANDAŞI

Gemideki 13 kişilik mürettebatın tamamının Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gemide bulunan diğer 10 mürettebat ile yaralı iki kişinin tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor.