Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul açıklarında tankerde zehirlenme: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul açıklarında tankerde zehirlenme: 1 ölü, 2 yaralı

        İstanbul açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme olayı meydana geldi. Soğuk tank bölümünde oluşan sızıntı nedeniyle bir mürettebat hayatını kaybetti, iki mürettebat zehirlenerek gözetim altına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir' ifadelerini kullandı

        Giriş: 19.11.2025 - 19:26 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul açıklarında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde seyreden Panama bayraklı Swanlake adlı tankerde bugün saat 17.30 sıralarında zehirlenme olayı meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir mürettebat yaşamını yitirdi, iki mürettebat zehirlendi; tahliye ve müdahale çalışmaları sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığı bilgiye göre ekipler kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

        ZEHİRLENME İHBARI 17.30’DA ALINDI

        Olay, saat 17.30 civarında bildirilirken, tankerde zehirlenme yaşandığı bilgisi yetkililere ulaştı.

        TÜM EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri bölgeye gönderildi.

        REKLAM

        SIZINTI SOĞUTMA TANKINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

        İlk tespitlere göre olayın, tankerin soğutma tankında meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

        BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

        Olayda bir mürettebat yaşamını yitirdi. Zehirlendiği belirlenen iki mürettebat gözetim altına alındı.

        MÜRETTEBATIN TAMAMI RUS VATANDAŞI

        Gemideki 13 kişilik mürettebatın tamamının Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.

        TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Gemide bulunan diğer 10 mürettebat ile yaralı iki kişinin tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        VALİLİK OLAYI DOĞRULADI

        İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak olayı doğruladı ve şu bilgileri paylaştı: “19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre tankerin soğutma tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Gemideki diğer 10 mürettebat ve yaralı 2 kişinin tahliye çalışmaları devam etmektedir.”

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"