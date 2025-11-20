Risksiz diye para piyasası fonu yatırımı yapıyoruz ama...

Yatırım fonu piyasası son günlerde gündemimizden düşmüyor. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Sermaye Piyasaları Kongresi'nde serbest fonlara yönelik sert çıkışı ve önlem alınacağını söylemesi dikkatimizi her açıdan bu piyasaya çekti. Nasıl çekmesin ki, yatırımcı sayısının yıl başında bu yana 5 milyon 378 binden 232 bin artarak 5 milyon 610 bine yükseldiği ve yatırım tutarının 7 trilyon liraya çıktığı bir enstrümandan bahsediyoruz.

Diğer yandan son günlerde yapılan Q Yatırım Bankası operasyonu nedeniyle de fon piyasası gündemde. Sosyal medyada bu banka ile ilişkili bazı serbest fonların bu operasyonlar nedeniyle likidite zorluğu yaşadığı ve yatırımları uzun vadeli olduğu için kısa vadeli talepleri karşılamakta zorluk çektiği konuşuluyor. Hemen belirtelim ki olayın sistemin tümüyle çok ilgisi de görünmüyor. Tek tek kurumların ve fonların ve yöneticilerinin yaşadığı sorunlardan bahsediliyor. Yaptığımız görüşmeler bu sorunların olduğunu doğruluyor.

2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bugün ise fonlar ile ilgili başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyoruz. Bir çok yatırımcı hem enflasyona göre hala reel getirisi olduğu hem de risksiz getiri sağladığı için para piyasası fonlarına yatırım yapıyor. Bu fonların eski adı likit fon. Toplam değeri yukarıda saydığımız nedenlerle 2 trilyon lirayı geçmiş bu fonların milyonlarca yatırımcısı bulunuyor. Peki bu fonlar gerçekten risksiz mi?