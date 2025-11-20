İstanbul'da kadın cinayeti, Pendik ilçesinde önceki gece saat: 22.45'te, Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde yaşandı.

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

DHA ve İHA'daki habere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve 19 adet suç kaydı bulunan Sedat Akgün (33), karısı Firdevs Akgün'ü aralarında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü.

TARTIŞMA ANI KAMERADA

Çiftin birlikte binaya girdikleri ve bu sırada tartıştıkları anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI

Cinayetin ardından şüpheli Sedat Akgün'ün yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Akgün'ün, Sakarya'nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Yeni Mahalle 39. Sokak'ta bulunan bir ikamet içerisinde olduğu belirlenen Sedat Akgün'ün yakalanmasına ilişkin özel harekat timinin de desteğiyle sabah saat 04.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Eve girildiğinde Sedat Akgün, silah ile başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

CENAZE AİLESİ TARAFINDAN ALINDI

Firdevs Akgün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ailenin göz yaşlarına hakim olamadığı ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.