Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs Akgün oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!

        İstanbul'un Pendik ilçesinde, önceki gün 34 yaşındaki Firdevs Akgün, madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Sedat Akgün (33) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil koca, Sakarya'nın Karasu ilçesinde canına kıymış halde bulunurken, 19 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Genç kadının, eşinden şikayetçi olduğu da ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.11.2025 - 08:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da kadın cinayeti, Pendik ilçesinde önceki gece saat: 22.45'te, Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde yaşandı.

        DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

        DHA ve İHA'daki habere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve 19 adet suç kaydı bulunan Sedat Akgün (33), karısı Firdevs Akgün'ü aralarında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü.

        TARTIŞMA ANI KAMERADA

        Çiftin birlikte binaya girdikleri ve bu sırada tartıştıkları anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI

        Cinayetin ardından şüpheli Sedat Akgün'ün yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Akgün'ün, Sakarya'nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti.

        ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

        Yeni Mahalle 39. Sokak'ta bulunan bir ikamet içerisinde olduğu belirlenen Sedat Akgün'ün yakalanmasına ilişkin özel harekat timinin de desteğiyle sabah saat 04.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

        KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        Eve girildiğinde Sedat Akgün, silah ile başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

        CENAZE AİLESİ TARAFINDAN ALINDI

        Firdevs Akgün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ailenin göz yaşlarına hakim olamadığı ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

        AİLE İÇİ ŞİDDET BAŞVURULARI

        Öte yandan Firdevs Akgün'ün de 2 suç kaydının olduğunu, ayrıca ailenin son 2 yıl içinde Aile İçi Şiddet Bürosunda tehdit, kasten yaralama ve hakaret konularından başvurularının ve devam eden tedbir kararının bulunduğunu tespit etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Firdevs Akgün
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!