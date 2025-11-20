İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “futbolda şike ve bahis” soruşturması kapsamında basın açıklaması yaptı. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın konferans salonunda düzenlenen açıklamaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Osman Sağlam katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, TFF’nin yürüttüğü idari soruşturmayla savcılığın yürüttüğü soruşturmanın birbirinden farklı olduğunu belirterek, “Disiplin kuruluna sevk edilen hakemler ve futbolcularla ilgili olarak soruşturma başlatılacak ve ceza alacak diye bir şey yok. O idari soruşturmayı gerektiriyor. Bizimki adli soruşturma. TFF farklı yönden bakıyor biz geniş açıdan bakıyoruz. Suç ile disiplin cezasının ayrı olduğunu söylüyoruz. İş birliği yaptığımız kurumlar var. İnterpol ve UEFA ile iş birliğimiz var. Onlarla ilgili görüşmeler var. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin devam eden liglerde olumsuz algıya yol açmamasını istemiyoruz. Olumsuz algılama yapan kişilerle ilgili de soruşturma başlatıyoruz. Şikeye yasadışı bahse kim karıştıysa üzerine gidiyoruz. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri de olacak soruşturmamızda bunları da göreceksiniz. Soruşturma kapsamlı şekilde ilerliyor” dedi.

“KARA PARA SORUŞTURMASI DA VAR”

Sosyal medyada algı suikasti yürütüldüğünü söyleyen Başsavcı Gürlek, “Bu kişilere karşı soruşturma başlatıyoruz. Sosyal medyaya da ayrıca bir savcı arkadaşımız bakıyor. Orada da olumsuz algı yapanları takip ediyoruz. Futbola liglere yönelik olumsuz algı istemiyoruz. Kişinin lekenmeme hakkı çok önemli. Soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Futbol bir emek oyunu, insanlar geleceğini, ekmeğini kazanıyor. 3 tane savcı arkadaşımız sadece bu dosyaya bakıyor başka hiçbir dosyaya bakmıyorlar. Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, eşi üzerine, akrabası üzerine bahis oynuyorlar. Bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis oynuyor. Bunu tespit ettik. Aklama Büromuza da ihbarda bulunduk. Kişilerin hesaplarında kaynağı belirsiz para giriş çıkışı var mı bunlar inceleniyor. Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Futbol açısından sıkıntı bir durum. Bu süreç bizi yıpratıyor” dedi.

“BİLİNEN İSİMLER DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLABİLİR”

“Futbolda Bahis” soruşturmasından sorumlu Başsavcıvekili Osman Sağlam açıklamasında, “Bu evrak 1 günde bitecek bir evrak değil. Türk futbolu büyük bir oluşum. İnsanların lekelenmeme hakkını korumamız lazım. Yapanın da yanına kar kalmayacak şekilde bu süreci yürüteceğiz. Biz federasyona bağlı değiliz. Bu adli soruşturma. Bu soruşturma Türkiye’de ilk defa yapılmış bir soruşturma. Bahis firmaları da ne cevap vereceğini şaşırıyor. Şu aşamaya kadar daha itirafçı olmadı. Başvuranlar var ama daha kabul edilmiş bir itirafçı yok. Ülkede bilinen isimlerin de dahil olacağı daha kapsamlı bir soruşturma görebiliriz. Kararlı bir mücadelemiz var. Şu anda basketbol ve voleybol ile ilgili bahis soruşturmamız yok ancak ihtimal dahilinde. Bahis firmalarıyla öğleden sonra bir toplantımız olacak, bize ne bilgi verebilecekler bunları konuşup değerlendireceğiz” dedi.