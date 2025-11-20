Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!

        Sivas'ta, bir hafta önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 77 yaşındaki Musa Uygun, 7 gündür aralarında komando timinin de bulunduğu ekipler tarafından aranıyor. Ailesi olmayan ve tek yaşadığı belirtilen Uygun'un kaybolduğu ihtimali üzerinde duruluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:04
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Sivas'ın Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun (77), 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde evine dönmesi beklenen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre köylülerin ihbarıyla AFAD ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş komando timi, arazide arama çalışması başlattı.

        KAYBOLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

        Yoğun kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun, 7 gündür aranıyor.

        BİR İZE RASTLANMADI

        Ekiplerin aralıksız yürüttüğü arama çalışmalarında Uygun'a ait bir ize rastlanmadı.

        "AİLESİ YOKTU TEK YAŞIYORDU"

        Köylülerden Ramazan Demir, "Sivas'a gitmek için evden çıkmış. Köyün yol ayrımında çok fazla sis vardı. O akşam elektrik de yoktu. Nereye gittiği meçhul. O gün, bu gündür arıyoruz. Çevre köylerin arazisi ve bizim köyde arıyoruz. Hala bulamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Ailesi de yoktu ve köyde tek yaşıyordu" dedi.

        #sivas
        #Son dakika haberler
