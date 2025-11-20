Habertürk
        Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu iddia etti

        Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu iddia etti

        ABD'de son günlerde gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein olayına ilişkin Epstein'in kardeşinden yeni bir iddia geldi. Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Trump ile 1990'larda "çok iyi arkadaş" olduğunu ve Trump'ın ilk seçim zaferi sonrası onu aradığını iddia etti

        Giriş: 20.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:03
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Donald Trump ile 1990'larda "çok iyi arkadaş" olduğunu ve Trump'ın ilk seçim zaferi sonrası onu aradığını öne sürdü.

        Mark Epstein, CNN'e verdiği sesli röportajda, ağabeyinin Trump ile olan ilişkisi ve ölümüne dair açıklamalarda bulundu.

        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak Haberi Görüntüle

        Jeffrey Epstein ve Trump'ın 1990'lardaki ilişkisini "çok iyi arkadaşlar" şeklinde nitelendiren Mark Epstein, ağabeyinin Trump'ın bir "sahtekar" olduğunu anlamasının ardından ilişkini kestiğini iddia etti.

        Mark Epstein, Trump'ın 2016'da seçimleri sonrası ağabeyini aradığını ileri sürerek Trump'ın Epstein ile "buna inanabiliyor musun" minvalinde bir telefon konuşması yaptığını söyledi.

        Ağabeyinin ölümünün intihar olmadığını, öldüğü tarihe yakın bir duruşması olduğunu belirten Mark Epstein, "Jeffrey'i tanıyorsam, duruşmadan önce intihar etmezdi." dedi.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

