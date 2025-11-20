Epstein'in kardeşi, ağabeyinin Trump ile "çok iyi arkadaş" olduğunu iddia etti

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Donald Trump ile 1990'larda "çok iyi arkadaş" olduğunu ve Trump'ın ilk seçim zaferi sonrası onu aradığını öne sürdü.

Mark Epstein, CNN'e verdiği sesli röportajda, ağabeyinin Trump ile olan ilişkisi ve ölümüne dair açıklamalarda bulundu.

Jeffrey Epstein ve Trump'ın 1990'lardaki ilişkisini "çok iyi arkadaşlar" şeklinde nitelendiren Mark Epstein, ağabeyinin Trump'ın bir "sahtekar" olduğunu anlamasının ardından ilişkini kestiğini iddia etti.

Mark Epstein, Trump'ın 2016'da seçimleri sonrası ağabeyini aradığını ileri sürerek Trump'ın Epstein ile "buna inanabiliyor musun" minvalinde bir telefon konuşması yaptığını söyledi.

Ağabeyinin ölümünün intihar olmadığını, öldüğü tarihe yakın bir duruşması olduğunu belirten Mark Epstein, "Jeffrey'i tanıyorsam, duruşmadan önce intihar etmezdi." dedi.