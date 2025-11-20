Warner Bros, Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı

Bir yanda 107 yıllık bir yapım şirketi, diğer yanda ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu...

Hollywood’un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı.

Warner Bros Entertainment Inc.'in dava açmasının nedeni, Kerem Aktürkoğlu'nun 2001 - 2011 arasında çekilen 8 filmlik ünlü seri 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullanması.

Warner Bros Entertainment Inc., İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep etti. Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da dosyaya koydu.

Kerem Aktürkoğlu'na verdiği gol pasları ve attığı gollerdeki tarzıyla taraftarlar tarafından 'Sihirbaz' ve 'Kerem Potter' lakabı verildi. Aktürkoğlu, kendisine verilen lakaptan sonra gol sevincini sihirbaz hareketiyle sergilemeye başladı.

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc, şikâyet dilekçesinde 'Harry Potter', 'Hogwarts', 'Gryffindor' gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da belirtildi. Şirket, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu belirtti.

'Harry Potter' serisi, yazar J.K Rowling'in aynı adlı romanından uyarlanarak beyazperdeye yansıtıldı.

Warner Bros Entertainment Inc., mahkemeden Kerem Aktürkoğlu'nun Reel videosuyla Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Şirket, bu inceleme sonucunda 'Harry Potter' evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti.