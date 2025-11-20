Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli oluyor! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi belli oluyor!

        ⁠FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ⁠FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

        İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenecek törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi belli olacak.

        Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.

        Elemelerdeki 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 takım, play-off oynamaya hak kazandı.

        Gruplarını ikinci sırada bitiren Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesi verecek.

        REKLAM

        SON 4 TAKIM MART AYINDA BELLİ OLACAK

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

        Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

        Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.

        Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.

        Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

        1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

        2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

        3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

        4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        Makas atan alkollü sürücü, 6 aylık bebeğin ölümüne neden oldu
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!