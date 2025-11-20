Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor." diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48 ve şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 14:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:58
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Hem Kültür ve Sanat Kurulu'muz hem de Aile Bakanlığımız ufuk açıcı işlere imza atıyor. Dün başlayan Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu işte bu çalışmalardan biridir. Geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Akademik toplantılarda yapılan tetkik ve teşhisler elbette önemlidir. Fakat hepsinden önemlisi tüm bunlardan hareketle somut ve uygulanabilir çözümler elde etmektir. Tartışmaların sağlam zemine oturması çok önemlidir.

        "AİLEYE BAKTIĞIMIZDA MİLLETİ GÖRÜYORUZ"

        Aile bir okul hükmündedir. Aileye baktığımızda milleti görüyoruz. Aile mektebinde yetişen bireyler ne kadar şuurlu olursa toplum da o kadar güçlü olur. Huzurlu aile güçlü millet diyoruz. Aileye baktığımızda milleti, millete baktığımızda da onu meydana getiren büyük medeniyeti görüyoruz. Aile güçlenmeden millet-devlet yaşamaz. Aile gibi kültür ve sanat da bizi ve değerlerimizi yansıtır. Dünyanın imrenerek baktığı bir birikimin sahibiyiz. Aileye dönük çalışmalarımızı kültür ve sanatla beslemeye devam ediyoruz.

        Küresel kapitalizmin yeni cepheler açtığı, dijital kuşatmanın şiddetini artırdığı bir dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz. Dijital mecralarda aileyi, toplum yapımızı hedef alan içeriklerle etkin şekilde mücadele ediyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

        "NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ AZALIYOR"

        Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48 ve şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor. Kadınlar çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği alamıyor. Yükün büyük bölümü kadınların omuzlarına yükleniyor. Çocukların ailesine topluma ve insanlığa faydalı birer fert olarak yetişmesinde anneler kadar babalara da sorumluluk düşüyor. Veriler bize gençlerimizin daha geç yaşlarda evlenmeyi terci ettiğini de gösteriyor. Evlenecek gençlerimize yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Önümüzdeki 10 seneyi 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan ettik."

        #Son dakika haberler
