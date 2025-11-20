Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Hem Kültür ve Sanat Kurulu'muz hem de Aile Bakanlığımız ufuk açıcı işlere imza atıyor. Dün başlayan Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu işte bu çalışmalardan biridir. Geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Akademik toplantılarda yapılan tetkik ve teşhisler elbette önemlidir. Fakat hepsinden önemlisi tüm bunlardan hareketle somut ve uygulanabilir çözümler elde etmektir. Tartışmaların sağlam zemine oturması çok önemlidir.

"AİLEYE BAKTIĞIMIZDA MİLLETİ GÖRÜYORUZ"

Aile bir okul hükmündedir. Aileye baktığımızda milleti görüyoruz. Aile mektebinde yetişen bireyler ne kadar şuurlu olursa toplum da o kadar güçlü olur. Huzurlu aile güçlü millet diyoruz. Aileye baktığımızda milleti, millete baktığımızda da onu meydana getiren büyük medeniyeti görüyoruz. Aile güçlenmeden millet-devlet yaşamaz. Aile gibi kültür ve sanat da bizi ve değerlerimizi yansıtır. Dünyanın imrenerek baktığı bir birikimin sahibiyiz. Aileye dönük çalışmalarımızı kültür ve sanatla beslemeye devam ediyoruz.