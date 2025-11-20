Futbolda bahis operasyonunda MASAK raporu ortaya çıktı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim'de 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından başlayan 'bahis operasyonu' kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu belirlenen 152 hakemin, bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuyla ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonrası 147 hakemin 2021-2025 yılları arasında yerel legal bahis sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 21 milyon 778 bin 837 liralık para giriş-çıkış işlemleri tespit edildi.

En çok işlemin 5 milyon 869 bin lirayla 2024 yılında gerçekleştiği belirlenirken, bu yıl ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin liralık işlem hacmine ulaşıldı.

ERKAN ARSLAN'DAN 10.5 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ!

147 hakem arasında en çok işlem yapan ve en fazla işlem hacmine ulaşan isim ise 6 bin 380 işlem sayısı ve 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmiyle ERKAN ARSLAN oldu. Arslan'ı 284 işlem sayısı ve 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmiyle YASİN ŞEN, bin 112 işlem sayısı ve 1 milyon 688 bin 222 liralık işlem hacmiyle ise YAKUP YAPICI izledi.

ZORBAY KÜÇÜK ADINA 5 BİN LİRALIK İŞLEM HACMİ

Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan, bahis oynamadığını ve bahis sitesine üye olmadığını söyleyen hakem Zorbay Küçük'ün ise adına 2 işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık bir işlem hacminin olduğu belirtildi.

4 HAKEM TUTUKLU YARGILANIYOR, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yapıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklu olarak yargılanıyor.