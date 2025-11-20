Habertürk
        Çin'e 'Japonya' mesajı: Tayvan'dan sushi diplomasisi | Dış Haberler

        Çin'e 'Japonya' mesajı: Tayvan'dan sushi diplomasisi

        Tayvan ve Çin arasındaki gerilim, Tayvan ve Japonya'ya diplomatik ortaklık kapısı araladı. Çin'in kendi toprağı olarak kabul ettiği ve deniz ürünleri ihracatını yasakladığı Tayvan'da Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, Japonya'dan ithal edilen bir sushi yediği paylaşımı yaparak ülkesinin Japonya ile bağlarını güçlendirme adımı attı.

        Giriş: 20.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:33
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, Çin'in hak iddia ettiği ada konusunda tırmanan anlaşmazlık nedeniyle Japonya'dan ithal edilen sushi ile öğle yemeği yiyerek Japonya'yla yakınlığını gösterdi.

        İki ülke arasındaki gerginlik, Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi'nin bu ay, Çin'in Tayvan'a saldırısının askeri bir tepkiyi tetikleyebileceğini söylemesinin ardından alevlendi.

        Lai, Japonya'nın Kagoshima kentinden gelen sarıkuyruk balığı ve Hokkaido'dan gelen deniz tarağı ile hazırlanan sushiyi yerken bir fotoğraf paylaştı.

        Sosyal medya hesaplarında "Bugünün öğle yemeği sushi ve miso çorbası" yazan Lai, bu paylaşımı Japonca yaptı.

        "Çin'in baskı politikası"

        Pekin'in egemenlik iddialarını reddeden Tayvan hükümeti, son yıllarda Çin'in Tayvan ananasları ve balıkları da dahil olmak üzere benzer gıda ihracat yasaklarına maruz kaldı. Taipei, bunun Çin'in baskı politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

        Gazetecilere konuşan Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, Çin'in ekonomik baskı ve askeri sindirme yöntemlerini kullanarak 'diğer ülkeleri zorbalığa maruz bırakmasının sayısız örnekleri olduğunu' söyledi:

        "Bu kritik dönemde, Japonya'yı durumu etkili bir şekilde istikrara kavuşturma ve Çinli komünistlerin zorbalık davranışlarını durdurma konusunda da desteklemeliyiz."

        Japonya ve Tayvan, resmi olmasa da yakın bir ilişkiye ve derin kültürel ve ticari bağlara sahip. Japonya, 1895'ten 1945'teki İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Tayvan'ı yönetti. II. Dünya Savaşı'nda mağlup olan Japonya, müttefik devletlerin isteğiyle Tayvan'ı milliyetçi Çin'e bıraktı, 1952 yılındaki San Francisco Anlaşması'yla da ada üzerindeki tüm haklarından feragat etti.

