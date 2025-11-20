Çin'e 'Japonya' mesajı: Tayvan'dan sushi diplomasisi

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, Çin'in hak iddia ettiği ada konusunda tırmanan anlaşmazlık nedeniyle Japonya'dan ithal edilen sushi ile öğle yemeği yiyerek Japonya'yla yakınlığını gösterdi.

İki ülke arasındaki gerginlik, Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi'nin bu ay, Çin'in Tayvan'a saldırısının askeri bir tepkiyi tetikleyebileceğini söylemesinin ardından alevlendi.

Lai, Japonya'nın Kagoshima kentinden gelen sarıkuyruk balığı ve Hokkaido'dan gelen deniz tarağı ile hazırlanan sushiyi yerken bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesaplarında "Bugünün öğle yemeği sushi ve miso çorbası" yazan Lai, bu paylaşımı Japonca yaptı.

REKLAM

"Çin'in baskı politikası"

Pekin'in egemenlik iddialarını reddeden Tayvan hükümeti, son yıllarda Çin'in Tayvan ananasları ve balıkları da dahil olmak üzere benzer gıda ihracat yasaklarına maruz kaldı. Taipei, bunun Çin'in baskı politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, Çin'in ekonomik baskı ve askeri sindirme yöntemlerini kullanarak 'diğer ülkeleri zorbalığa maruz bırakmasının sayısız örnekleri olduğunu' söyledi: