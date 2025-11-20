İnsan dilini çözen kuşlar: Papağanlar neden bu kadar iyi taklitçi?

ANLAMAYI BAŞARAN İSTİSNAİ ÖRNEKLER

Bazı profesyonel olarak eğitilmiş papağanlar, söyledikleri sözcüklerin anlamını kavramayı öğrenebilir. Bunun en ünlü örneği Afrika Gri Papağanı Alex’tir. Alex, 50 nesneyi, yedi rengi, altı şekli tanıyabiliyor ve sekize kadar sayabiliyordu. Eğitimcisi, Alex’in konuştuğundan çok daha fazla kelimeyi anlayabildiğini gözlemlemiştir. Benzer bir başka örnekte, yirmi yıl boyunca Almanca konuşan bir çiftle yaşayan bir Amazon papağanı, koruma alanında yaşamaya başladıktan sonra Almanca kelimeler söylemese bile Almanca duyduğunda heyecanla tepki vererek dili ayırt ettiğini göstermiştir.