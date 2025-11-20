"Yapay zeka balonu" endişesi bitti mi?

Yapay zekanın özellikle 2022’den bu yana süren astronomik büyüyüşü, bir tarafta “insanlığın en büyük teknolojik devrimi” olarak övülürken, diğer tarafta ise trilyonlarca dolarlık altyapı harcamasının henüz somut kâra dönüşmediği gerekçesiyle “tarihin en büyük spekülatif balonu” olarak itham ediliyordu. Bu tartışmanın tam merkezindeki Nvidia ise büyümesini sürdürüyor. Şirket Çarşamba gecesi açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçları ve dördüncü çeyrek tahminiyle “Endişelenecek bir balon yok, tam tersine talep daha yeni başlıyor” mesajını net ve güçlü bir şekilde verdi. Ancak halen teknoloji dünyasındaki genel kanı bunun yalnızca 'geçici' bir yükseliş olduğu ve bu denli yüksek yatırımların sonucunu yeterli derecede veremeyeceği yönünde...

HUANG’DAN NET CEVAP: “BALON YOK, TALEP ÇIĞ GİBİ”

Nvidia CEO’su Jensen Huang, analistlerle düzenlenen konferans görüşmesinde balon söylentilerine doğrudan meydan okudu. Huang, “Piyasada çok fazla ‘yapay zeka balonu’ konuşuluyor. Bizim baktığımız yerden görüntü tamamen farklı” ifadelerini kullanarak bulut devlerinin Nvidia çiplerine adeta aç olduğunu vurguladı. Tek bir mimariyle buluttan robotlara, uç cihazlardan kişisel bilgisayarlara kadar her yerde sorunsuz çalıştıklarını hatırlatan Huang, “Bir mimari. Her şey çalışıyor. Bu inanılmaz bir güç” sözleriyle kendine güvenini ortaya koydu.