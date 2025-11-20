Habertürk
        Nvidia rekor tahminle 'yapay zeka balonu' korkusunu 'şimdilik' yatıştırdı

        Nvidia rekor tahminle ‘yapay zeka balonu’ korkusunu ‘şimdilik’ yatıştırdı

        Nvidia'nın beklentileri aşan şekilde hızlanan büyümesi ve 65 milyar dolarlık rekor çeyrek tahmini, aylardır piyasaları kasıp kavuran "yapay zeka balonu patlayacak" korkularını 'şimdilik' susturdu. CEO Jensen Huang'ın "Balon değil, aksine talep patlaması yaşıyoruz" mesajı ve 2026'ya kadar 500 milyar dolarlık kesinleşmiş çip siparişi açıklaması sonrası Nvidia hisseleri gece ticaretinde yüzde 5 yükseldi, şirkete tek seansta 220 milyar dolarlık yeni piyasa değeri kazandırdı.

        Giriş: 20.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:19
        "Yapay zeka balonu" endişesi bitti mi?
        Yapay zekanın özellikle 2022’den bu yana süren astronomik büyüyüşü, bir tarafta “insanlığın en büyük teknolojik devrimi” olarak övülürken, diğer tarafta ise trilyonlarca dolarlık altyapı harcamasının henüz somut kâra dönüşmediği gerekçesiyle “tarihin en büyük spekülatif balonu” olarak itham ediliyordu. Bu tartışmanın tam merkezindeki Nvidia ise büyümesini sürdürüyor. Şirket Çarşamba gecesi açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçları ve dördüncü çeyrek tahminiyle “Endişelenecek bir balon yok, tam tersine talep daha yeni başlıyor” mesajını net ve güçlü bir şekilde verdi. Ancak halen teknoloji dünyasındaki genel kanı bunun yalnızca 'geçici' bir yükseliş olduğu ve bu denli yüksek yatırımların sonucunu yeterli derecede veremeyeceği yönünde...

        HUANG’DAN NET CEVAP: “BALON YOK, TALEP ÇIĞ GİBİ”

        Nvidia CEO’su Jensen Huang, analistlerle düzenlenen konferans görüşmesinde balon söylentilerine doğrudan meydan okudu. Huang, “Piyasada çok fazla ‘yapay zeka balonu’ konuşuluyor. Bizim baktığımız yerden görüntü tamamen farklı” ifadelerini kullanarak bulut devlerinin Nvidia çiplerine adeta aç olduğunu vurguladı. Tek bir mimariyle buluttan robotlara, uç cihazlardan kişisel bilgisayarlara kadar her yerde sorunsuz çalıştıklarını hatırlatan Huang, “Bir mimari. Her şey çalışıyor. Bu inanılmaz bir güç” sözleriyle kendine güvenini ortaya koydu.

        .png
        .png

        65 MİLYAR DOLARLIK REKOR TAHMİNLE WALL STREET’E MEYDAN OKUDU

        Çip devi, 2026 mali yılının dördüncü çeyreği (Ocak 2026’da sona erecek dönem) için 65 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu rakam, LSEG verilerine göre analistlerin ortalama 61,66 milyar dolar olan tahminini açık ara geride bıraktı. Şirket aynı zamanda brüt kâr marjının yüzde 75 seviyesinde kalacağını duyurdu. Finans Direktörü Colette Kress, 2027 mali yılında da brüt kâr marjının yüzde 70’lerin ortasında sürdürüleceğini belirtti.

        ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜME YENİDEN GAZA BASTI

        Nvidia’nın üçüncü çeyrek performansı, endişeleri boşa çıkaran bir tablo çizdi. Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine göre %62 artarken, şirketin gelirinin büyük kısmını oluşturan veri merkezi segmenti 51,2 milyar dolara ulaştı. Analistlerin beklentisi ise 48,62 milyar dolardı. Böylece Nvidia, son yedi çeyrekte görülen yavaşlamanın ardından büyüme hızını ilk kez yeniden yukarı çevirmiş oldu. Şirket ayrıca geçen ay duyurduğu ve 2026 sonuna kadar yeni nesil çipler için 500 milyar dolarlık kesinleşmiş sipariş aldığını bir kez daha teyit etti.

        PİYASALAR NEFES ALDI, TEKNOLOJİ DEVLERİ BİRLİKTE YÜKSELDİ

        Duyurunun hemen ardından piyasalarda rahatlama dalgası yaşandı. Nvidia hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %5 yükselerek şirkete tek bir gecede 220 milyar dolarlık piyasa değeri ekledi. S&P 500 vadeli kontratları %1’in üzerinde yükselerek perşembe günü Wall Street’in güçlü bir açılış yapacağına işaret etti. Nvidia’nın rüzgârı sadece kendine değil, tüm yapay zeka ekosistemine yayıldı. AMD, Microsoft ve Alphabet gibi devlerin hisseleri de aynı dakikalarda yükselişe geçti.Kasım ayı başında balon korkularıyla %8’e yakın değer kaybeden Nvidia hisseleri, 2022 başından bu yana ise %1.200’ün üzerinde getiri sağlamış durumda.

