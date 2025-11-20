Google Cloud'dan ve Turkcell'den toplam 3 milyar dolarlık bulut yatırımı
Turkcell ile stratejik işbirliğine giden Google Cloud, Türkiye'ye yapacağı yatırımın 2 milyar dolar olacağını duyurdu. Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım planıyla toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır'ın isteği üzerine Google yetkilileri Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak ilk veri merkezinin temel atma töreni için tarih de vererek 2026 ilk çeyreğini işaret etti
Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’deki ilk hiper ölçekli bölgesel veri merkezini kurmak için geçtiğimiz haftalarda anlaşma yapmıştı. Kurulacak merkezin, Google Cloud’un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden biri olacağı ifade edilmişti.
Anlaşma kapsamında Google, yapay zekâ, veri depolama ve siber güvenlik gibi birçok hizmeti bölgesel üs olarak Türkiye'den sağlayacağı vurgulanmıştı.
GOOGLE CLOUD'DAN TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
"YENİ YATIRIMLARI TETİKLEYECEK"
Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek" ifadelerini kullandı.
Yapay zeka ve teknoloji sektörü üzerindeki regülasyonların düzenleme amaçlı olduğunu vurgulayan ve katı retülasyonlarla piyasanın gelişimini engelleme yaklaşımında olmadıklarını vurgulayan Cevdet Yılmaz, "12. Kalkınma planımızın omurgasını yeşil ve dijital dönüşüm oluşturuyor. Bunu gerçekleştirdiğimizde çok daha yüksek bir sosyal refah kuracağız. Verimliliği artırarak cari açığımızı da düşürerek ekonomik istikrarımıza katkı sunacak" şeklinde konuştu.
10 MİLYAR DOLAR YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZİ YATIRIMI HEDEFİ
Etkinlikte bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 2030'a dek 10 milyar dolar yapay zeka ve veri merkezi yatırımı hayata geçirileceğini belirtti. Kacır "Veri merkezi temeli 2026 ilk yarısında atılacak" dedi.
1 milyar dolar yatırım yapacak olan Turkcell'in Genel Müdürü Ali Taha Koç ise yatırımların ülke ekonomisine yıllık 5 milyar dolar katkı sağlayacağını ifade etti.