Turkcell, Google Cloud ile Türkiye’deki ilk hiper ölçekli bölgesel veri merkezini kurmak için geçtiğimiz haftalarda anlaşma yapmıştı. Kurulacak merkezin, Google Cloud’un dünyadaki 42 hiper ölçekli veri merkezinden biri olacağı ifade edilmişti.

Anlaşma kapsamında Google, yapay zekâ, veri depolama ve siber güvenlik gibi birçok hizmeti bölgesel üs olarak Türkiye'den sağlayacağı vurgulanmıştı.

GOOGLE CLOUD'DAN TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Turkcell ile stratejik işbirliğine giden Google Cloud, bugün İstanbul’da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde Türkiye'ye yapacağı yatırımın 2 milyar dolar olacağını duyurdu. Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım planıyla toplam yatırım miktarı 3 milyar dolara ulaşacak.

"YENİ YATIRIMLARI TETİKLEYECEK"

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Turkcell'in 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici. Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve teknoloji sektörü üzerindeki regülasyonların düzenleme amaçlı olduğunu vurgulayan ve katı retülasyonlarla piyasanın gelişimini engelleme yaklaşımında olmadıklarını vurgulayan Cevdet Yılmaz, "12. Kalkınma planımızın omurgasını yeşil ve dijital dönüşüm oluşturuyor. Bunu gerçekleştirdiğimizde çok daha yüksek bir sosyal refah kuracağız. Verimliliği artırarak cari açığımızı da düşürerek ekonomik istikrarımıza katkı sunacak" şeklinde konuştu.