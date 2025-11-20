Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

        İzmit'te çöpte ölü bulunan yeni doğan bebekle ilgili dosyada yıllar sonra kritik bir eşleşme sağlandı. Parmak izi ve DNA bulguları, Emine Nilay Özkan'ı işaret etti. Tutuklanan şüpheli, ifadesinde düşük yaptığını ve bebeğin nefes almadığını öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:11 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:38
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine attığı 18 yıl sonra tespit edilip tutuklanan Emine Nilay Özkan’ın (41), inşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olduğu öğrenildi.

        Özkan, emniyetteki sorgusunda; lavaboda düşük yaptığı bebeğini nefes almadığı için kutuya koyup çöp kutusuna attığını öne sürdü.

        İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Otopsi raporunda bebeğin, boynuna 3 kez dolanan kordon bağı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiği belirlenirken, soruşturma kapsamında olay, faili meçhul olarak kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile Emine Nilay Özkan’ın parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebekle DNA'sı da eşleşen Özkan'ın, bebeğin annesi olduğu tespit edildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan Özkan, gözaltına alındı. Özkan, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        İnşaat sektörü için proje ve mali yönetim danışmanlığı veren bir şirketin sahibi olan Emine Nilay Özkan’ın farklı sivil toplum kuruluşları, dernek ile odalarda da aktif görev aldığı da öğrenildi. Özkan, emniyetteki sorgusunda; olayın gerçekleştiği tarihte yalnız yaşadığını, fazla alkol tükettiğini, birden çok erkek arkadaşıyla evlilik dışı ilişki yaşadığını, alkolün etkisiyle hangi ilişkisinden hamile kaldığını bilmediğini ve hamile olduğunu da kimseye söylemediğini belirtti.

        LAVABODA DÜŞÜK YAPTIĞI BEBEĞİ ÇÖPE ATTIĞINI SÖYLEDİ

        İfadesinin devamında olay gününü de anlatan Özkan; kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini, lavaboda düşük yaptığını, kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını öne sürdü. Korktuğunu dile getiren Özkan, kutuya koyduğu bebeğini çöpe attığını ve yıllardır olayın yüküyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

