        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında - Galatasaray Haberleri

        CANLI | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor. İşte Özbek'in açıklamaları...

        Giriş: 20.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:07
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        Süper Lig'de son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında.

        Ayşe Süberker moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik soruyor, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek yanıtlıyor.

        İşte Özbek'in açıklamaları:

        "Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camia da size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."

        "GELİŞTİRDİĞİMİZ PROJELERLE ÖRNEK OLDUK"

        "Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde. Orada da Galatasaray'ın farkı ortaya çıktı. Hatta finansal boyutunda işin yapılandırmayı yapan bankalar nezdinde konuştuğumuz zaman onlardan bile teşekkür aldık çünkü bizim açtığımız kapı diğerlerine de örnek oldu. Türk futbolunun çıkışı, futbolun bu sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli unsur faaliyet dışı yapıların gelişmesidir."

        BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ

        "Bankalar Birliği'nden çıkış bizim 2022'de camiayla buluşmalarımızda onlara yapacaklarımız işleri anlatırken Bankalar Birliği'nden çıkmak da vardı. O zamanlar hayal gibi gözüküyordu çünkü dağ gibi bir çok vardı faiz oranı giderek artmıştı yüzde 50'nin üzerindeydi belli bir dönem. Yaklaşık 1.5-2 milyar arasında oynayan bir faiz yükümüz vardı."

        "PROJELERİN TEMELİ 2014'E GİDİYOR"

        "Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015-2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor."

        "2026'DA SEÇİM VAR"

        "2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum."

        YÖNETİMDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

        Dursun Özbek: Galatasaray'da yönetim değişikliği her zaman bu mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor.

        "GÖNLÜMDEN GEÇEN OKAN HOCA KARİYERİNİ GALATASARAY'DA TAMAMLAYABİLİR"

        "Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Galatasaray'a hizmet etmiş başarılı bir şekilde. Galatasaray'ın dinamiklerini çok iyi bilen biri burada yetiştiği için. Okan hocanın Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Her şeyde sevgi iklimi var. Son derece başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir."

        "İNSANLARIN FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI"

        "Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'daki dönüşümü kurmak isterken şunu hayal ettim. Florya 50 sene önce yapılmış Türk futboluna hizmet etmek üzere Galatasaray'ın futbol yerleşkesini buraya getirdiği yer"

        FLORYA PROJESİ

        "Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Yaptığımız çalışmada 45 dönümlük Florya arsasını Emlak Konut'tan satın aldık. O da zaten yapacağımız konut projesiydi ve bu projeyle Florya Projesi'ni hayata geçirdik.

        ASLANTEPE VADİSİ PROJESİ

        "Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması özellikle stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı boyutu itibariyle büyük destek verecek. O yüzden proje çok önemli. Sona yaklaştık beklentimiz Mart-Nisan ayları gibi temel atmak ve projeyi başlatmak."

