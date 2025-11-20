CANLI | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında

Süper Lig'de son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor ve Habertürk TV ortak yayınında.

Ayşe Süberker moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik soruyor, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek yanıtlıyor.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Bazı kesimlerde bu sevgi iklimi olur mu Galatasaray'da diye yorumlar gelmişti fakat zaman şunu gösterdi. Gerçekten eğer siz vaatlerinizde, verdiğiniz sözlerde başarılı olursanız çünkü camia kulübü bana ve arkadaşlarıma emanet etti. Siz bu işleri inanarak yaparsak özellikle Galatasaray'ın etik değerlerini ön planda tutarak bu süreci devam ettirirseniz camia da size inanıyor. Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor."

"GELİŞTİRDİĞİMİZ PROJELERLE ÖRNEK OLDUK"

"Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde. Orada da Galatasaray'ın farkı ortaya çıktı. Hatta finansal boyutunda işin yapılandırmayı yapan bankalar nezdinde konuştuğumuz zaman onlardan bile teşekkür aldık çünkü bizim açtığımız kapı diğerlerine de örnek oldu. Türk futbolunun çıkışı, futbolun bu sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli unsur faaliyet dışı yapıların gelişmesidir."

"GÖNLÜMDEN GEÇEN OKAN HOCA KARİYERİNİ GALATASARAY'DA TAMAMLAYABİLİR" "Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Galatasaray'a hizmet etmiş başarılı bir şekilde. Galatasaray'ın dinamiklerini çok iyi bilen biri burada yetiştiği için. Okan hocanın Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Ben onun abisi yaşındayım ve başkanıyım aynı zamanda. Her şeyde sevgi iklimi var. Son derece başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğini düşünüyorum. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir."

"İNSANLARIN FLORYA'YA BAKIŞ ŞEKLİ FARKLI" "Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Florya'daki dönüşümü kurmak isterken şunu hayal ettim. Florya 50 sene önce yapılmış Türk futboluna hizmet etmek üzere Galatasaray'ın futbol yerleşkesini buraya getirdiği yer"