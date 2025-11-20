Habertürk
        Haberler Dünya Vladimir Putin komuta noktasını ziyaret etti | Dış Haberler

        Vladimir Putin komuta noktasını ziyaret etti

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta yer alan bir askeri birliğe ait komuta noktasını ziyaret etti. Putin, Ukrayna'ya yönelik harekâtın hedeflerine ulaşması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 22:50 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:05
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyuruldu.

        Burada açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna’nın siyasi yönetimi, geçen yılın mart ayından bu yana artık iktidarı gasbeden, Rusya ile savaşı sürdürme bahanesiyle bu gücü kişisel zenginleşme amacıyla elinde tutan bir örgütlü suç grubu haline gelmiştir." dedi.

        TASS'ın haberine göre Putin, "Özel Askeri Harekatın" hedeflerine ulaşılması gerektiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı "Kendi görevlerimiz ve hedeflerimiz var. Başta geleni ise Özel Askeri Harekatın hedeflerine koşulsuz bir şekilde ulaşılmasıdır." dedi.

        Rus ordusundaki atama kararlarına ilişkin konuşan Putin, Güney askeri grubunun komutanı Aleksandr Sançik’in savunma bakan yardımcılığı görevine, birliğin kurmay başkanı Sergey Medvedev’in ise Güney birliğinin komutanı olarak atandığını söyledi.

        GERASİMOV'DAN AÇIKLAMA

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğini bildirdi.

        Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullandı.

        Toplantıya katılan diğer askeri yetkililer de söz alarak, Rus ordusunun Yampol ve Maslikovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi.

        Ukrayna ordusu ise Gerasimov'un Pokrovsk'un yüzde 70'ini, Volçansk şehrinin yüzde 80’ini kontrol ettiklerine ilişkin beyanını reddetti.

        Ukrayna ordusu ayrıca, Kupyansk'ın da kendi kontrollerinde olduğu ifade etti.

