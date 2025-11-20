Vladimir Putin komuta noktasını ziyaret etti

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyuruldu.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna’nın siyasi yönetimi, geçen yılın mart ayından bu yana artık iktidarı gasbeden, Rusya ile savaşı sürdürme bahanesiyle bu gücü kişisel zenginleşme amacıyla elinde tutan bir örgütlü suç grubu haline gelmiştir." dedi.

TASS'ın haberine göre Putin, "Özel Askeri Harekatın" hedeflerine ulaşılması gerektiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı "Kendi görevlerimiz ve hedeflerimiz var. Başta geleni ise Özel Askeri Harekatın hedeflerine koşulsuz bir şekilde ulaşılmasıdır." dedi.

Rus ordusundaki atama kararlarına ilişkin konuşan Putin, Güney askeri grubunun komutanı Aleksandr Sançik’in savunma bakan yardımcılığı görevine, birliğin kurmay başkanı Sergey Medvedev’in ise Güney birliğinin komutanı olarak atandığını söyledi.

GERASİMOV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğini bildirdi.