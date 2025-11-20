Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram'a, otomobili ile çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki S.T. tutuklandı

        Giriş: 20.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:35
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Denizli'de yürek yakan kaza, 17 Kasım'da Merkezefendi ilçesinde Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi.

        Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a (26), direksiyon dersi aldığı kursa gitmek üzere yaya geçidinden geçtiği sırada S.T. (17) yönetimindeki otomobil çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre Bayram, metrelerce sürüklendi. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Simge Bayram, kurtarılamadı.

        GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

        Polis, otomobil sürücüsü S.T.'yi gözaltına aldı. Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsi sonrası İzmir'de toprağa verildi.

        SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK

        Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü S.T.'nin, 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

        KAZAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        İfadesinde; kazayı hatırlamadığını söyleyen S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

