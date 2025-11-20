Denizli'de yürek yakan kaza, 17 Kasım'da Merkezefendi ilçesinde Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi.

Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram'a (26), direksiyon dersi aldığı kursa gitmek üzere yaya geçidinden geçtiği sırada S.T. (17) yönetimindeki otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

DHA'daki habere göre Bayram, metrelerce sürüklendi. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Simge Bayram, kurtarılamadı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Polis, otomobil sürücüsü S.T.'yi gözaltına aldı. Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morgunda yapılan otopsi sonrası İzmir'de toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü S.T.'nin, 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

KAZAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde; kazayı hatırlamadığını söyleyen S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.