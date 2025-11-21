Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından sunulan barış planına dair açıklamada bulundu.

Planı teslim aldıklarını ifade eden Putin, barışçıl çözüme hazır olduklarını ancak planın detaylarının müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı, planın nihai çözüm için bir temel oluşturabileceğini belirtti.

Vladimir Putin, "Rusya, hedeflere ulaşmaya yönelik özel askeri harekâttaki mevcut durumun dinamiklerinden memnun. Ancak barış görüşmelerine de açık." diye konuştu.

PLAN ALASKA ZİRVESİNDEN ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ

Planın 15 Ağustos'ta gerçekleşen Alaska Zirvesi'nden evvel görüşüldüğünü dile getiren Putin, söz konusu planın kamuoyu önünde tartışılmadığını söyledi.

Putin, Alaska'da Ukrayna Savaşı'nın çözümü için esneklik gösterme konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Savaş sahasına dikkat çeken Putin "Eğer Kiev, Trump'ın önerisini müzakere etmek istemiyorsa Avrupalılar ve Ukrayna anlamalı ki Kupyansk'ta yaşananların benzerleri tekrarlanacak." şeklinde konuştu.

Putin, açıklamalarında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri, hâlâ Rusya'nın stratejik olarak mağlup edilebileceği illüzyonu altında. Kiev ya savaş sahasında mevcut duruma dair objektif bilgiden yoksun ya da durumu ön yargısız şekilde değerlendiremiyor."