Otel sahibi ve çalışan tutuklandı

Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay sonrası yürütülen süreçte, ilaçlama yapıldığı belirlenen otelle ilgili soruşturmada daha önce ilaçlama şirketi sahibi Z.K., çalışanları D.C. ve S.K. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklanmış; otel sahibi H.O. için ev hapsi, otel çalışanı R.B. için yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.