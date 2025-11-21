Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!

        Fenerbahçe'de yaklaşık 1.5 ay önce kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili karar, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

        Giriş: 21.11.2025 - 20:10 Güncelleme: 21.11.2025 - 20:10
        1

        Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1.5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek.

        2

        Görüşmenin ardından alınacak kararın ise 1 Aralık’ta oynanacak olan Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Alınacak karara göre İrfan Can Kahveci, ya takıma geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

        3

        Kararın derbiden sonraya kalma sebeplerinden biri teknik direktör Domenico Tedesco’nun zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olduğu öğrenildi.

        4

        Öte yandan kadro dışı olan bir başka isim Cenk Tosun için ise herhangi bir gelişme bulunmuyor.

        5

        İrfan Can Kahveci bu sezon 12 maçta 378 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı sağlayamadı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de bitecek.

        6

        Cenk Tosun ise 7 maçta sadece 72 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı. Deneyimli santrforun sezon sonu sözleşmesi sona erecek.

