Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğalgazda arz güvenliğini temin etmek için kısa, orta ve uzun vadede LNG anlaşmaları yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir taraftan da Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırıyor.

Tuz Gölü ve Silivri'de bulunan yer altı depolama tesislerinin, doğal gaz tüketiminin yüksek olduğu kış aylarında günlük arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik rol oynuyor.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküplük hacimle hizmet vermeye devam ederken Tuz Gölü'nün altında oluşturulan dev tuz mağaralarında her geçen yıl daha çok miktarda doğal gaz depolanıyor.

Türkiye'de tek, dünyada sayılı tesislerden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Bakanlık Silivri'yi 2028'de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü'nü de 2032'de 8,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

REKLAM

"YER ALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSLERİMİZ YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI"

Bayraktar, doğalgazda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yer altı depolarına ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Tuz Gölü ve Silivri'de yer altı depolama tesislerini hayata geçirdiklerini hatırlattı.