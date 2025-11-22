Isparta haberleri: Şoke eden tarihi eser hırsızlığı! Ne yaptın muhtar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar? Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan köy muhtarı Tarık Kara tutuklandı. Olayla ilgili iki şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:45

