        Isparta haberleri: Şoke eden tarihi eser hırsızlığı! Ne yaptın muhtar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan köy muhtarı Tarık Kara tutuklandı. Olayla ilgili iki şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:45
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Isparta'da olay, Yalvaç ilçesinde yaşandı. Kurusarı köyünde muhtar Tarık Kara ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        MUHTAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        DHA'daki habere göre düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar Kara, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        TAŞ TAHRİP EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

        Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

        #ısparta
        #Son dakika haberler
