Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
Erzurum'da, koyunlarını otlatmak üzere çıktığı arazide kaybolan ve 3 gün sonra bulunan işitme engelli 70 yaşındaki Abdurrahman Kansu, dün, arama kurtarma ekiplerince bulunup tedavi altına alınmıştı. Yaşlı çobanın, koyunların arasında sıcaklığını koruyarak, ara ara koyunlara sarılarak hayatta kaldığı ortaya çıktı
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi’nde dört gün önce 160 koyunun bulunduğu sürüyü dağa çıkaran Abdurrahman Kansu (70), yoğun siste kayboldu. Yakınlarının olayı bildirmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
"BENİM HİÇBİR ŞEYİM YOK"
İki gece dağda kalan ve ekiplerin bulmak için yoğun çaba harcadığı yaşlı çoban, dün öğle saatlerinde sisin kalkması ile birlikte bulunabildi. İşitme engelli olan Kansu, jandarma ekiplerinin hastaneye götürelim ısrarına, "Benim hiçbir şeyim yok. Hasta değilim" diyerek uzun süre direndi.
YAŞLI ÇOBAN TEDAVİYE ALINDI
Kansu, daha sonra yakınlarının iknasıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
KOYUNLARIN ARASINDA DONMAKTAN KURTULDU
Yaşlı çobanın, gece donmamak için koyunların arasında kalarak vücut ısısını koruduğu, ara ara da üşüyünce, koyunlara sarılarak ısınmaya çalıştığı öğrenildi.
SÜRÜNÜN SAHİBİ MUTLU OLDU
Sürü sahibi İdris Çakmak; arama ve kurtarma ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çobanımız Abdurrahman Kansu ve koyunlarımız sağ salim bulundu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. AFAD, Jandarma ekiplerimiz emeği geçen tüm ekiplerden Allah razı olsun" diye konuştu.