Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!

        Erzurum'da, koyunlarını otlatmak üzere çıktığı arazide kaybolan ve 3 gün sonra bulunan işitme engelli 70 yaşındaki Abdurrahman Kansu, dün, arama kurtarma ekiplerince bulunup tedavi altına alınmıştı. Yaşlı çobanın, koyunların arasında sıcaklığını koruyarak, ara ara koyunlara sarılarak hayatta kaldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.11.2025 - 08:43 Güncelleme: 22.11.2025 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi’nde dört gün önce 160 koyunun bulunduğu sürüyü dağa çıkaran Abdurrahman Kansu (70), yoğun siste kayboldu. Yakınlarının olayı bildirmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        "BENİM HİÇBİR ŞEYİM YOK"

        İki gece dağda kalan ve ekiplerin bulmak için yoğun çaba harcadığı yaşlı çoban, dün öğle saatlerinde sisin kalkması ile birlikte bulunabildi. İşitme engelli olan Kansu, jandarma ekiplerinin hastaneye götürelim ısrarına, "Benim hiçbir şeyim yok. Hasta değilim" diyerek uzun süre direndi.

        YAŞLI ÇOBAN TEDAVİYE ALINDI

        Kansu, daha sonra yakınlarının iknasıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

        REKLAM

        KOYUNLARIN ARASINDA DONMAKTAN KURTULDU

        Yaşlı çobanın, gece donmamak için koyunların arasında kalarak vücut ısısını koruduğu, ara ara da üşüyünce, koyunlara sarılarak ısınmaya çalıştığı öğrenildi.

        SÜRÜNÜN SAHİBİ MUTLU OLDU

        Sürü sahibi İdris Çakmak; arama ve kurtarma ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çobanımız Abdurrahman Kansu ve koyunlarımız sağ salim bulundu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. AFAD, Jandarma ekiplerimiz emeği geçen tüm ekiplerden Allah razı olsun" diye konuştu.

        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası