Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin uçuruma düştüğü yürek yakan kazada, 68 yaşındaki anne Aynur Şahin'in ardından 41 yaşındaki oğlu Ümit Şahin de kurtarılamadı. Anne Şahin'in cenazesi dün toprağa verilirken, oğlu da gece saatlerinde hayatını kaybetti
Sakarya'da kaza, dün öğle saatlerinde Akyazı'nın Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Akyazı ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Ümit Şahin (41) idaresindeki otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma düşerek ters döndü.
AĞIR YARALANIP ARAÇTA SIKIŞTILAR
DHA'daki habere göre sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan anne Aynur Şahin (68), Ç.Ç. (4) ve H.G. (12), araçta sıkışarak ağır yaralandı.
ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Ekipler, sürücünün annesi Aynur Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
OĞLU DA GECE SAATLERİNDE VEFAT ETTİ
Şahin'in cansız bedeni, Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur Şahin'in cenazesi dün toprağa verilirken, oğlu Ümit Şahin gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Diğer yandan 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.