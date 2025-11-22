Habertürk
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı 5. kata çıkarken trajik son | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!

        İzmir'de, 67 yaşındaki Fatma Ekin, bedensel engelli kardeşi için apartmanın dış cephesine yük asansörü yaptırdı. Alışverişten dönen Ekin, asansörle evine çıkmak istedi. Dengesini kaybeden Ekin, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 22.11.2025 - 07:30
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        İzmir'de yürek yakan olay, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 5. katında yaşandı.

        KARDEŞİNE ASANSÖR YAPTIRDI

        Fatma Ekin (67), bedensel engelli kardeşinin merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle binanın dış cephesine etrafı açık asansör düzeneği kurdurdu.

        ASANSÖRLE EVİNE ÇIKMAK İSTEDİ

        AA'da yer alan habere göre alışverişten dönen Ekin, asansörle evine çıkmak isterken 5. kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ekin'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Asansörün kapısının kırıldığı ileri sürüldü. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
