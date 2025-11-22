Manisa-Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpmasıyla oluşan 4 araçlık zincirleme kazada, zeytin işçisi Gülcan Gökçebak ile annesi Ümmü Gülsüm Gökçebak yaşamını yitirdi; biri ağır 7 yaralı tedavi altında, kamyon sürücüsü gözaltında
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kazada, ölen zeytin toplama işçisi Gülcan Gökçebak'ın (46) ardından aynı araçtaki annesi Ümmü Gülsüm Gökçebak (72) de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1'i ağır 7 yaralının ise tedavileri sürüyor.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Traktöre arkadan çarpan kamyon sürücüsü, zincirleme kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphenin işlemleri sürüyor.(