Kılıçdaroğlu: CHP arınmalı ve sürecin içinde olmalı

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama paylaşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba dostlarım, cefakar yol ve dava arkadaşlarım.

Ve bu ülkenin yurtsever evlatları Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir.

Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir.

Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır.

Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.

Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir.

Ama büyük bir ama ile söylüyorum.

CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.