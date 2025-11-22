Habertürk
        Haberler Gündem Kılıçdaroğlu: CHP arınmalı ve sürecin içinde olmalı

        Kılıçdaroğlu: CHP arınmalı ve sürecin içinde olmalı

        Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvetle, yolsuzluklarla, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz" dedi. "Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir" mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'yi "tarihin doğru tarafında bulunmaya" çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:16
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama paylaşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine çağrıda bulundu.

        Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Herkese merhaba dostlarım, cefakar yol ve dava arkadaşlarım.

        Ve bu ülkenin yurtsever evlatları Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir.

        Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir.

        Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

        Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır.

        Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.

        Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir.

        Ama büyük bir ama ile söylüyorum.

        CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.

        Bunlarla bir araya gelemez.

        Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz.

        Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışına davet eden bir parti olmalıdır İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer

        Türkiye CHP devleti, Orta Doğu'dan Asya'ya, Kafkaslar'da Avrupa'ya, Altaylardaki Tuva'ya söyleyecek sözü vardır.

        Türkiye at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz.

        Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz, sıkıştığına gelemez Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır.

        Risk almalıdır.

        Konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir.

        Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk, adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz.

        Sağlıcakla kalın.

        Milletimize…

