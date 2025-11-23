Beşiktaş sahasında Samsunspor karşısında: İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!

RAFA SILVA'NIN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, bu mücadelede de formasından uzak kalacak.