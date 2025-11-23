Eski hakemler Galatasaray - Gençlerbirliği maçındaki pozisyonları yorumladı: 1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!

9. DAKİKA DAVİNSON-OĞULCAN

9. dakikada Oğulcan, Davinson'un müdahalesinde yerde kaldı. Devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Burada açık bir faul var sarı kartlık. Maçın 9. dakikasında hakem bu faulü tespit etse, ikazı yapabilse yine kabul ederim. Gelip ayağına basıyor. Hakemin yönetimi açıısndan sorunlu bir pozisyon."

Bahattin Duran: "Dakikaya bakmadan bu pozisyonu görünce bu kontrolsüz hareket, arkadan gelen oyuncu kontrolsüz olarak basıyor. Sarı kart derim. Şunu kabul ederdim; hakem müdahil oldu, düdüğü çaldı, 'ben gördüm' dedi, bu pozisyon sınırda dedi, faul verdi. Güzel uygulama deyip tebrik ederdim. Böyle pozisyonlar şuna sebebiyet veriyor; buna benzer pozisyon Singo'ya yapıldı. Oyuncu 'bana yapıldı, ben de bir deneyeyim' diyor. Hakem bunlara vermeyince artarak devam ediyor."

Bülent Yıldırım: "Katılıyorum. Top zaten Oğulcan'da, Davinson oyuncunun nerede olduğunu biliyor. Rakibin ayağını bastı. Bu pozisyon kontrolsüz faul, gecikmiş bir basma, sarı kart."