Siz bu haberi okuyadurun, ben hala sosyal medyada, oldukça sık, kıymadan yapılan dönerle ilgili viral videolar görmeye devam ediyorum. O kadar fazla gördüm ki sonunda bugün ben de denedim! Gerçekten çok pratik, çok kolay ve sonu da çok lezzetli oldu.

İskender döner deyince akan sular durur, menşei Bursadır. Bursa deyince akla ilk Bursa İskender gelir. Bu leezetin en temel öğesi döneridir. Bu dönerin neden yapıldığı, sadece kıymadan mı sadece etten mi yapıldığı hep tartışma konusudur.

Coğrafi işaret tescil dosyasına göre, İskender kebabının lezzet sırrı kıyma ve yaprak etin mükemmel birleşiminde yatıyor. Yani, ne sadece kıyma ne de sadece yaprak et! Yaprak et oranı %10-40 arası iken kıyma oranı %90'a kadar çıkabiliyor. Yaprak et dönere yumuşaklık ve lezzet katarken kıyma ise dönerin daha lezzetli, sulu ve doyurucu olmasını sağlıyormuş. Tescil dosyasında böyle deniyor. Birlikte İskender’e özgü o eşsiz dokuyu ve lezzeti ortaya çıkarıyorlar.

Yani, bir daha İskender yerken kıymanın daha ağırlıkta olduğunu hatırlayın. Belki bu yüzden sosyal medyada geçen versiyonunda sadece kıyma kullanılması gerçeğe yakın bir lezzet veriyor. Lafı fazla uzatmadan tarife geçiyorum.

6 kişilik tarif aşağıda. İsterseniz malzemeleri yarıya indirebilirsiniz. Malzemeler * 1 kilo kıyma (2 kere çekilmiş ya da kendiniz evde blenderda tekrar çekin) * 1 büyük soğanın rendelendikten çıkan suyu (çok ince rendelerseniz soğanın tamamı da olur) * 3 yemek kaşığı yoğurt (bağlayıcı olarak şart) * Karabiber, kırmızı pul biber ve tuz * Tereyağ * Kare kesilmiş yağlı kağıtlar * Oklava Nasıl yapılır? Malzemeler bu kadar az. Gelelim nasıl yapıldığına. * Hepsini karıştırın. 5-6 eşit olarak böldüğünüz kıymanın bir parçasını 2 yağlı kağıdın arasına koyup oklava ile incecik açın. İnce açmazsanız köfteye benziyormuş. * Kağıdın her tarafına malzemeyi yaydıktan sonra üstteki kağıdı yavaşça sıyırıp alın * Alttaki kağıdı kıyma ile beraber katlayarak rulo haline getirin. Bu rulolardan 5-6 tane yapıp tepsiye dizin. * Tepsiye isterseniz yeşil biber domates patates de koyabilirsiniz. * 200 derece fırında 30 dakika pişirdikten sonra kağıtları malzemeden ayırın. Yaprak şekline gelen malzemeyi tereyağı kızdırdığınız tavada biraz döndürün (Bu çıtır çıtır olmasını sağlıyor)