Yemek, evrensel bir dildir. Ne de olsa nereden gelmiş olursanız olun, yemek, kesinlikle tarihinizin bir parçasıdır. İşte bu yüzden her yolculuğun hatırası, tadıyla birlikte gelir.

Bu tür bir yolculuğun yalnızca tanınmış restoranlarda ya da pahalı şarap evlerinde zaman geçirebilecek kişiler için olduğunu düşünmek büyük hata. Yemek turizmi, son derece yaratıcı ve gezginlerin ilgi alanlarının farkında. Günümüzde bir kültürün gastronomisini keşfetmek artık çok kolay – kırsal ya da şehir, bireysel olarak ya da grup halinde, lüks içinde ya da macera dolu. Sunulan lezzetlerin ve fiyatların kapsamı çok geniş.