Tarihi, sanatı ve mimarisiyle büyüleyen şehrin belkemiğini oluşturan Viyana kafeleri özellikle 19. yüzyılın sonlarında altın çağını yaşadı. Sadece kahve içmek için değil sosyalleşmek, fikir alışverişinde bulunmak ve ilham almak için de tercih edilen bu kafeler yüzyıllar boyunca edebiyatçılardan politikacılara, sanatçılardan filozoflara kadar pek çok ünlü ismin adeta ikinci evi oldu. İnsanlar kafelere okumak, oynamak, yalnız olmadığını hissetmek, felsefi fikirler paylaşmak, edebiyat eserleri hazırlamak hatta dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için gittiler. Bu yönüyle bir kafeden çok daha fazlası olan Viyana kahve kültürü, 2011 yılında UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edildi.