Culurgiones

El yapımı bir mantı. Patates püresi, doğranmış nane, sarımsak ve rendelenmiş Sardunya Pecorino peyniri doldurularak yapılıyor. Tadına varmanın en güzel yolu sossuz, yani “beyaz” olarak sadece 1 kaşık zeytinyağı ile yemektir.