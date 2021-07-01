Hamur işi ile her türden eti, sebzelerle muhteşem harmanlayan İtalyanların, mutlaka denemeniz gereken 26 yemeğini bir araya getirdik.
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Tagliatelle al Ragù
Ragu sosu ve altın rengi taze tagliatelle, muhteşem birleşim. Lütfen “spagetti bolognese” demeyin!
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Pizza Napoletana
Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, ara öğün… Günün hangi saati isterseniz.
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Rigatoni alla Carbonara
Çiğ yumurta, et, Pecorino peyniri ve biberin çok lezzetli bir kombinasyonu.
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Trofie al pesto
Fesleğen, Parmigiano Reggiano peyniri, çam taneleri, sarımsak, iri tuz ve sızma zeytinyağı, Ceneviz mermerinden yapılma havanlarda dövülerek Trofie makarna kıvrımları ile servis ediliyor.
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Lazanya
Taze yassı lazanya ya da orijinal söylenişiyle el yapımı sfoglia katmanları arasında zengin Ragu ve beşamel soslarına eşlik eden parmigiano peyniri.
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Brodetto
Kedi balığı, kefal, dil balığı, kırmızı balık ve karideslere yarı olgun domates, maydanoz, sucuk ve sarımsak eklenerek yapılan bir balık çorbası.
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Tortellini
El yapımı düğüm şeklinde makarna, et fileto, jambon, Mortadella salamı, Parmigiano peyniri, yumurta ve Hindistan cevizi ile yapılıyor.
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Gelato
Dondurulmuş süt, krema, yumurta ve şekerden yapılan bu mükemmel tatlıyı fıstıklı, kızarmış bademli, limonlu, mandalinalı, incirli yiyebilirsiniz.
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Baccalà alla Vicentina
Kurutulmuş balıkla yapılan bu lezzete mutlaka bir şans verin.
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Polenta
Ekmek yerine geçebilen ve glütensiz olan Polenta, afrodizyak etkiye sahip.
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Risotto alla Milanese
Altın safranla harmanlamış bir İtalyan klasiği. Bu egzotik yemeğin bir sanatçıdan ilham aldığı söylenir.
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Bombolotti all' Amatriciana
Geniş ve kalın makarnaların arasında domates, çıtır et, rendelenmiş tuzlu Roman Pecorino peynirinden yapılan bir sosla lezzetleniyor.
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Caponata
Domates özü, soğan, kereviz, kapari ve zeytin sosuyla hazırlamış, tatlı ve eksi sebzeler.
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Tiramisu
Kremsi dokusu ve İtalyan kahvesi ile buluşan en ünlü tatlı.
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Insalata Caprese
Domates, mozzarella, taze fesleğen ve zeytinyağının muhteşem uyumu.
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Linguine allo scoglio
İnce eriştelerin arasında dans eden kalamar, istiridye, midye ve karidese acı biber, maydanoz ve domates eşlik ediyor.
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Parmigiana
Kızarmış patlıcan dilimleri, Pachino domates sosu, yumurta, taze fesleğen ile cacio-cavallo veya firodilatte peynirleri bir araya geliyor.
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Coda alla Vaccinara
Kereviz, havuç, soğan ile günlerce pişirilen sığırkuyruğu çorbası.
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Vitello Tonnato
İnce kıyılmış ton balığı, hamsi ve kapari ile mayonezin muhteşem karışımı.
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Malloreddus alla Campidanese
Minik kabuklu makarnalar, soğan sosu, sosis püresi veya kurutulmuş salamla lezzetlendirilip tuzlu Pecorino peyniri ile süsleniyor.
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Tonnarelli Cacio e Pepe
Roma’nın simgesi olan bu kolay yemek, buharda pişirilmiş sıcak spagetti üzerine taze Pecorino peyniri ve karabiber ile hazırlanıyor.
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Sfogliatella
abuk şeklindeki bu börek, tatlı ricotta peyniri, ezilmiş portakal parçaları, vanilya ve tarçın katmanlarından oluşuyor.
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Culurgiones
El yapımı bir mantı. Patates püresi, doğranmış nane, sarımsak ve rendelenmiş Sardunya Pecorino peyniri doldurularak yapılıyor. Tadına varmanın en güzel yolu sossuz, yani “beyaz” olarak sadece 1 kaşık zeytinyağı ile yemektir.
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Agnolotti del Plin
Kenarları zikzak şeklinde kapanmış bu el yapımı mantı, genelde dana suyu, zengin et sosları veya adaçayı ile servis edilir.
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Risotto al Gorgonzola
Lombardiya ile Piedmont arasındaki sınırda ortaya çıkan bu tarifte yerel pirinç çeşitleri sebze suyunu yavaşça emiyor ve Gorgonzola peyniri ekleniyor.
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Timballo
Temelde turtaya benzeyen bu tarif hemen her türlü malzeme ile yapılabiliyor. Yemek malzemelerini korumak ve günlerce dayanmasının sağlamak için icat edilmiş.
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