HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

İtalyan mutfağının mutlaka denemeniz gereken en lezzetli 26 yemeği

İtalyanların mutfakta bu kadar özel olmasının nedeni, deniz ürünleri ile sebzeleri, etlerle otları ve el yapımı makarna ve mantıları olabilir mi?
Necmiye Uçansoy

Hamur işi ile her türden eti, sebzelerle muhteşem harmanlayan İtalyanların, mutlaka denemeniz gereken 26 yemeğini bir araya getirdik.

 

  • Tagliatelle al Ragù

    Ragu sosu ve altın rengi taze tagliatelle, muhteşem birleşim. Lütfen “spagetti bolognese” demeyin!

  • Pizza Napoletana

    Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, ara öğün… Günün hangi saati isterseniz.

  • Rigatoni alla Carbonara

    Çiğ yumurta, et, Pecorino peyniri ve biberin çok lezzetli bir kombinasyonu.

  • Trofie al pesto

    Fesleğen, Parmigiano Reggiano peyniri, çam taneleri, sarımsak, iri tuz ve sızma zeytinyağı, Ceneviz mermerinden yapılma havanlarda dövülerek Trofie makarna kıvrımları ile servis ediliyor.

  • Lazanya

    Taze yassı lazanya ya da orijinal söylenişiyle el yapımı sfoglia katmanları arasında zengin Ragu ve beşamel soslarına eşlik eden parmigiano peyniri.

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