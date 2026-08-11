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        Haberler Magazin Defne Yaz ile ilk fotoğraf

        Defne Yaz ile ilk fotoğraf

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın oyuncularından Feyyaz Şerifoğlu ve haber spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu, kızları Defne Yaz ile ilk kez poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Defne Yaz ile ilk fotoğraf

        Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz yıl haber spikeri Merve Dinçkol ile hayatını birleştirmişti. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin, çocukları 27 Temmuz'da dünyaya geldi.

        Merve Dinçkol Şerifoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızlarına 'Defne Yaz' adını veren ünlü çift, kızlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

        Mutlu aile tablosunu gözler önüne seren fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

        Çiftin takipçileri, Defne Yaz'a yönelik çok sayıda iyi dilek ve tebrik mesajı gönderdi.

        TATLI TESADÜF

        Bebeklerinin ismini hamilelik süreci boyunca gizli tutan çiftin, seçtikleri isim ise tatlı bir tesadüfü de beraberinde getirrmişti. Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Muhtemel Aşk'ta da Defne karakterinin olması, sosyal medyada güzel bir tesadüf olarak yorumlandı.

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