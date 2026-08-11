Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı

        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı

        Beyoğlu Kasımpaşa'da berberde saçına fön çektirip jöle süren Servet B.'nin ücret ödemek istememesi üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat O.'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi, Servet B.'nin evine taş ve sopalarla saldırarak iki evin camlarını kırdı. İki evin camının kırıldığı olayda 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı

        Beyoğlu’nda iddiaya göre, eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret ödemek istemeyince tartışma çıktı. Daha sonra sokakta karşılaşan ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dükkan sahibi olan Ferhat O., 8 kişiyle birlikte Servet B.'nin evine taş ve sopalarla saldırdı. İki evin camının kırıldığı olayda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        DHA'daki habere göre olay; 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstanbul, Kasımpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.’ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.’nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

        Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.

        9 KİŞİ TAŞ VE SOPALARLA EVLERİ BASTI

        Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.’nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı.

        Şüpheliler daha sonra apartmandan çıkıp yokuş aşağı ilerleyerek köşe başında bulunan Emrah O.’nun evine de saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırılırken ve hasar oluştu.

        ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken taş ve sopalarla eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        Eyyâm-ı bâhur
        Eyyâm-ı bâhur
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı