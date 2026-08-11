Fenerbahçe Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Belçikalı golcü için Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle 6 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün, kısa süre içerisinde 33 yaşındaki golcünün transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Öte yandan İtalyan basını, tecrübeli santrforun Fenerbahçe için İtalya'da sağlık kontrolünden de geçtiğini duyurdu.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.